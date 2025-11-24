Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 02:59

СК начал расследование массового отравления студентов в Москве

СК начал проверку по факту массового отравления в Центральном университете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК Москвы начал официальную проверку по факту массового отравления учащихся в Центральном университете, передает ТАСС. Отмечается, что расследование будет проходить по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ.

Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводится осмотр места происшествия, изучается необходимая документация, — сказано в сообщении.

Ранее на улице Гашека произошло массовое отравление: 17 московских студентов почувствовали недомогание после обеда в Центральном университете. Отмечается, что учащиеся ели макароны по-флотски.

До этого в Сургутском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа произошло массовое отравление студентов. 19 учащимся потребовалась медицинская помощь, часть из них госпитализирована. Студенты пожаловались на наличие личинок в супе и волос в котлетах, которые они ели в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция, по факту произошедшего проводится проверка.

вузы
отравления
университеты
СК РФ
