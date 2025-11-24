Аэропорт в Тамбове заморозил все полеты Росавиация: аэропорт в Тамбове временно приостановил все полеты

В тамбовском аэропорту Донское ввели временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

