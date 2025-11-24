Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 00:20

Аэропорт в Тамбове заморозил все полеты

Росавиация: аэропорт в Тамбове временно приостановил все полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В тамбовском аэропорту Донское ввели временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

До этого международный аэропорт Шереметьево зарегистрировал товарный знак «Шереметьево» в Роспатенте. Он получил исключительные права на использование бренда в сфере авиаперевозок до 2034 года.

Кроме того, в Кузбассе утвердили план строительства нового аэропорта, который будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и частными инвесторами. Проект почти готов, а практическая реализация начнется в 2026 году после утверждения.

Тем временем Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара. Как уточнялось, были перекрыты прием и отправка рейсов для обеспечения безопасности полетов.

