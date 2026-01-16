Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 01:58

В Волгограде и Калуге перестали принимать и отправлять самолеты

Росавиация: аэропорты Волгограда и Калуги временно не принимают воздушные суда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорты Волгограда и Калуги перестали обслуживать авиарейсы, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

До этого порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в кубанской столице задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен.

Кроме того, массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержано семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.

