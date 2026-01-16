Психолог объяснила феномен квантового скачка личности

Квантовый скачок личности — это важный момент взросления, при котором у человека происходят изменения мышления, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Наталью Ражину. Как правило, незадолго до него у человека обостряется чувствительность и появляется ощущение неудовлетворенности жизнью. Ему хочется тишины и уединения.

Квантовый скачок невозможен без изменения мышления. Это глубокая внутренняя перестройка. Старая идентичность уже не работает, а новая еще не оформилась. Это не магия и не мгновенный взлет. Это момент взросления, когда человек перестает жить по шаблону и по-настоящему берет ответственность за свою жизнь, — объяснила Ражина.

Она отметила, что часто после квантового скачка личности люди не просто становятся другими, но и меняют свою жизнь, в том числе окружение. По словам психолога, человек «обнуляет себя и пересобирает свои ценности». Именно после этого опыта люди нередко решаются на развод, переезд, увольнение или выход из отношений.

Ранее психолог Евгений Богданов заявил, что люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года. У многих из них срабатывает механизм подведения итогов, а также наступает спад праздничной эйфории.