В Иране задержали три тысячи участников беспорядков Tasnim: по делу о массовых беспорядках в Иране задержали 3000 человек

В Иране правоохранительные органы провели масштабную операцию по задержанию участников недавних беспорядков и членов радикальных ячеек, передает агентство Tasnim. По данным официальных источников, под стражу взяты три тысячи человек, подозреваемых в дестабилизации ситуации внутри страны.

Представители сил безопасности объявили, что к настоящему моменту были задержаны три тысячи человек из числа членов террористических группировок, а также лица, участвовавшие в недавних беспорядках, — сообщило издание.

Ситуация остается напряженной, так как следствие связывает действия задержанных с деятельностью террористических организаций. Согласно информации агентства, среди попавших в руки правосудия есть как рядовые погромщики, так и подготовленные боевики.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в Тегеране готовы пойти на радикальный шаг на фоне протеста. Иранские власти обдумывают создания полностью изолированной национальной интернет-сети. Одним из ключевых элементов этой стратегии является внедрение «белого списка» сайтов.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Иране погибло около 2 тыс. человек. В беседе с агентством Reuters местный чиновник заявил, что в смерти мирных граждан и правоохранителей виноваты «террористы».