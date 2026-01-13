Названо число погибших в ходе массовых протестов в Иране Reuters: около 2 тыс. человек погибло в ходе массовых протестов в Иране

Около 2 тыс. человек погибло в ходе массовых протестов в Иране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника. По его словам, в смерти мирных граждан и правоохранителей виноваты «террористы».

Около 2 тыс. человек погибло в ходе протестов в Иране, — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она выступила против роста жертв среди протестующих.

До этого посольство Ирана в Москве приспустило государственный флаг в знак траура по гражданам, погибшим во время протестов. Власти страны объявили 11 января днем скорби, назвав волнения «сопротивлением США и Израилю».

В свою очередь начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. А глава МИД республики Аббас Аракчи отметил, что ограничения на доступ к интернету в Иране ввели после того, как появилась информация о координации террористических операций из-за рубежа.