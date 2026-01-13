Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:38

Названо число погибших в ходе массовых протестов в Иране

Reuters: около 2 тыс. человек погибло в ходе массовых протестов в Иране

Тегеран, Иран: иранские протестующие Тегеран, Иран: иранские протестующие Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Около 2 тыс. человек погибло в ходе массовых протестов в Иране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника. По его словам, в смерти мирных граждан и правоохранителей виноваты «террористы».

Около 2 тыс. человек погибло в ходе протестов в Иране, — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она выступила против роста жертв среди протестующих.

До этого посольство Ирана в Москве приспустило государственный флаг в знак траура по гражданам, погибшим во время протестов. Власти страны объявили 11 января днем скорби, назвав волнения «сопротивлением США и Израилю».

В свою очередь начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. А глава МИД республики Аббас Аракчи отметил, что ограничения на доступ к интернету в Иране ввели после того, как появилась информация о координации террористических операций из-за рубежа.

Иран
протесты
погибшие
погромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли новые детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.