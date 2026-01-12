В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране МИД Ирана: в стране отключили интернет после приказов террористам из-за рубежа

Ограничения на доступ к интернету в Иране ввели после того, как появилась информация о координации террористических операций из-за рубежа, заявил в эфире телеканала Al Jazeera министр иностранных дел республики Аббас Арагчи. Ранее сообщалось, что уровень подключения в стране составляет не более 1%.

Отключение интернета произошло тогда, когда начались террористические операции по приказам из-за рубежа, — рассказал Арагчи.

Самые массовые акции протеста состоялись в Тегеране. Наиболее ожесточенные столкновения произошли на западе и юго-западе Ирана — в Малекшахе, Керманшахе и Лордегане. Иранские власти ввели ограничения на доступ к интернету 8 января. В некоторых районах и вовсе перестала работать мобильная связь.

Ранее сообщалось, что более 500 человек, включая мирных жителей, полицейских и бойцов Корпуса стражей исламской революции, погибли во время беспорядков в Иране. Волнения затронули более 500 населенных пунктов в 31 провинции страны. Известно, что жертвами столкновений стали обычные люди, включая женщин и детей.