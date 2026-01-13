Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:29

Глава ЕК анонсировала новые санкции против Ирана на фоне беспорядков

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране, написала в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила против роста жертв среди протестующих.

Растущее число жертв в Иране вызывает ужас, — написала фон дер Ляйен.

Ранее член совета по информационным технологиям при правительстве Ирана Машалла Шамсольваезин сообщил, что в ходе беспорядков в стране погибли 11 человек. По его мнению, эта цифра на фоне 90-миллионного населения не дает оснований для обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, при этом именно американцы руководят этими протестами.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов, а их похороны состоятся 10 января в городе Кум.

В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.

