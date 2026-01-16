Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:23

Прилетевшую из Грузии россиянку задержали из-за долларов в чемодане

ФТС: во Внуково таможенники пресекли контрабанду $105 тыс. из Грузии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В московском аэропорту Внуково задержали гражданку России, которая пыталась ввезти в страну $105 тыс. (8,2 млн рублей), не задекларировав их, сообщает пресс-служба ФТС. 43-летняя пассажирка прибыла рейсом из Тбилиси и при устном опросе сама сообщила инспекторам о крупной сумме в багаже.

Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка. Она была остановлена таможенниками на «зеленом» коридоре и в ходе устного опроса призналась инспекторам, что имеет при себе $105 тыс., которые она задекларировала в Тбилиси, — говорится в сообщении.

По ее словам, она не была знакома с российскими правилами и не подала декларацию при въезде. На женщину заведено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы или ограничение свободы до четырех лет.

В ФТС напомнили, что суммы свыше $10 тыс. (785 тыс. рублей) подлежат обязательному письменному декларированию, а при ввозе более $100 тыс. (7,8 млн рублей) требуется подтвердить происхождение средств.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры. Партия из более чем 600 тыс. пачек сигарет армянского производства была спрятана за другими товарами.

