В Минобороны рассказали об успехах «Запада» за неделю ВСУ потеряли за неделю более 1340 военных в зоне действий группировки «Запад»

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли свыше 1340 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, армии России удалось подбить 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии противника.

Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, — сказано в заявлении.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что грядущие морозы позволят ВС РФ стремительнее продвигаться за счет замерзших рек. Он пояснил, что льдом покроется Днепр и более мелкие водоемы, которые украинские войска сейчас используют как линии обороны.

До этого российские военные обнаружили логово украинских диверсантов всего в 100 метрах от границы с Белгородской областью, противника выдала печка. Выяснилось, что группа военных забаррикадировалась в частном доме, используя его как базу для атак на Грайворон и Головчино.