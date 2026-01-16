Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:32

В Минобороны рассказали об успехах «Запада» за неделю

ВСУ потеряли за неделю более 1340 военных в зоне действий группировки «Запад»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли свыше 1340 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, армии России удалось подбить 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии противника.

Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, — сказано в заявлении.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что грядущие морозы позволят ВС РФ стремительнее продвигаться за счет замерзших рек. Он пояснил, что льдом покроется Днепр и более мелкие водоемы, которые украинские войска сейчас используют как линии обороны.

До этого российские военные обнаружили логово украинских диверсантов всего в 100 метрах от границы с Белгородской областью, противника выдала печка. Выяснилось, что группа военных забаррикадировалась в частном доме, используя его как базу для атак на Грайворон и Головчино.

Минобороны
ВСУ
солдаты
танки
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.