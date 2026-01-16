Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:50

Диверсанты ВСУ выдали свое местоположение одной бытовой оплошностью

SHOT: дым из печи выдал российским пограничникам позиции диверсантов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российские военные обнаружили логово украинских диверсантов всего в 100 метрах от границы с Белгородской областью, противника выдала печка, сообщил Telegram-канал SHOT. Российские разведчики заметили дым, поднимающийся над частным домом в селе Ивашки, после чего установили за объектом наблюдение.

Выяснилось, что группа украинских военных забаррикадировалась в постройке, используя ее как базу для атак на Грайворон и Головчино. Невнимательность к маскировке в быту стоила солдатам ВСУ жизни: густой дым стал четким ориентиром для артиллерии. После подтверждения присутствия противника дом был полностью уничтожен вместе с площадкой для запуска дронов. Источник утверждает, что было ликвидировано до трех солдат противника.

Ранее стало известно, что элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона, удар по ним нанесли при помощи авиабомб ФАБ.

ВСУ
СВО
спецоперация
Белгородская область
