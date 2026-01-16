Адвокат рассказала, почему Лурье осмотрит квартиру без Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье наконец-то осмотрит свое жилье в понедельник, 19 января, пока сама звезда отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит Daily Storm, их будут сопровождать приставы.

В понедельник, возможно, попадем в квартиру с приставами, — отметила она.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери. По словам эксперта, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества.

До этого активист Глеб Рыськов заявил, что не готов пожалеть Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что как верующий человек может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.

Также певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.