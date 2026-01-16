Известный российский дизайнер признался, что хочет сделать с Кремлем

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что мечтает перекрасить Кремль в белый цвет. В новом выпуске обзора новостей он отметил, что белый — исторический цвет Кремля, с которым, по его мнению, он будет выглядеть гораздо красивее.

А еще одна из моих мечт — перекрасить Кремль в белый цвет. Это надо обязательно сделать, потому что исторически он был белый, это гораздо красивее, чем красный. Во многих других кремлях в других городах тоже стены белые и ничего страшного. В Казани, например, кремль белый и это смотрится отлично. И в Москве нужно сделать то же самое, — поделился Лебедев.

Ранее дизайнер заявил, что стремление россиян получить одобрение западных стран является серьезной системной ошибкой. Он подчеркнул, что России не требуется специальный пиар в западных государствах.

Также Лебедев отмечал, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.