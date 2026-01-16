Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:27

Известный российский дизайнер признался, что хочет сделать с Кремлем

Дизайнер Лебедев заявил, что мечтает перекрасить Кремль в белый цвет

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что мечтает перекрасить Кремль в белый цвет. В новом выпуске обзора новостей он отметил, что белый — исторический цвет Кремля, с которым, по его мнению, он будет выглядеть гораздо красивее.

А еще одна из моих мечт — перекрасить Кремль в белый цвет. Это надо обязательно сделать, потому что исторически он был белый, это гораздо красивее, чем красный. Во многих других кремлях в других городах тоже стены белые и ничего страшного. В Казани, например, кремль белый и это смотрится отлично. И в Москве нужно сделать то же самое, — поделился Лебедев.

Ранее дизайнер заявил, что стремление россиян получить одобрение западных стран является серьезной системной ошибкой. Он подчеркнул, что России не требуется специальный пиар в западных государствах.

Также Лебедев отмечал, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Россия
блогеры
дизайнеры
Артемий Лебедев
Кремль
цвета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.