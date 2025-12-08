Стремление россиян получить одобрение западных стран является серьезной системной ошибкой, заявил известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. В опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» видео он подчеркнул, что России не требуется специальный пиар в западных государствах.

У нас есть такая системная ошибка: мы все время пытаемся понравиться белому человеку, чтобы он нас одобрил, чтобы он сказал: «Да, вы тоже люди». Мы все время ждем, что скажет белый человек, — сказал Лебедев.

Он считает, что эта установка мешает стране и ее гражданам сосредоточиться на собственном развитии. Блогер убежден, что России не нужно прикладывать усилия, чтобы кому-то понравиться. Вместо этого, по его мнению, следует просто жить своей жизнью, и тогда правда о стране распространится естественным образом.

Лебедев отметил, что любые попытки доказать свою состоятельность являются бессмысленной тратой энергии. Иностранцам, по его словам, стоит приехать и самим увидеть реальную Россию, чтобы составить объективное мнение.

Ранее Лебедев заявил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.