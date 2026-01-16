Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:58

«Уставший и замученный»: экс-адвокат Касаткина о его состоянии после тюрьмы

Адвокат Саруханов: Касаткин может быть уставшим и измученным после тюрьмы

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: РИА Новости
У выпущенного из французской тюрьмы российского баскетболиста Даниила Касаткина выключен телефон, поскольку, вероятно, он очень устал, заявил NEWS.ru экс-адвокат спортсмена Владимир Саруханов. Он отметил, что не виделся с игроком и поздравил супругу и родителей с его освобождением.

Я с ним не виделся, поздравлял только супругу и родителей. Он не на связи, насколько я понимаю, у него даже телефон не включен. Мне кажется, что он просто уставший, замученный. Все произошло стремительно, быстро. Я не знаю, давал ли Даниил расписки о неразглашении всей ситуации по обмену, — сказал Саруханов.

Адвокат добавил, что представлял интересы Касаткина до октября 2025 года. Саруханов собирал документы и доказательства о невиновности баскетболиста.

Ранее Касаткин, освобожденный из-под стражи во Франции, выразил огромную признательность России и всем, кто содействовал его возвращению. Он сообщил, что прибыл на родину 8 января и теперь находится рядом с родными. Спустя несколько дней он подписал контракт с красноярским «Енисеем».

