Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве нового аэропорта

Новый аэропорт в Кузбассе построят на деньги федеральных властей и частных инвесторов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора региона Илью Середюка. Сейчас проектирование близится к завершению.

Как отметил глава региона, на деньги федеральных властей на территории оборудуют взлетную полосу. Частный инвестор оплатит строительство терминалов и других зданий.

К практической реализации проекта планируют приступить в следующем году. Окончательное утверждение проекта экспертами запланировано на начало 2025 года.

