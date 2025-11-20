Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:41

Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве нового аэропорта

Губернатор Середюк: новый аэропорт в Кузбассе появится на деньги инвесторов

Илья Середюк Илья Середюк Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Новый аэропорт в Кузбассе построят на деньги федеральных властей и частных инвесторов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора региона Илью Середюка. Сейчас проектирование близится к завершению.

Как отметил глава региона, на деньги федеральных властей на территории оборудуют взлетную полосу. Частный инвестор оплатит строительство терминалов и других зданий.

К практической реализации проекта планируют приступить в следующем году. Окончательное утверждение проекта экспертами запланировано на начало 2025 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Европейское оборудование теперь можно доставлять альтернативными маршрутами, однако его стоимость увеличилась примерно на 40%.

Кузбасс
аэропорты
губернаторы
строительство
