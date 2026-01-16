Рейс Хабаровск — Нелькан неожиданно окончился досрочно

В Хабаровском аэропорте самолет, летевший в Нелькан, был вынужден вернуться обратно из-за технических неполадок, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал — на борту находились девять пассажиров и семь членов экипажа.

В Хабаровске транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата воздушного судна в аэропорт вылета. Сегодня воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск-Нелькан в 11.33 (время местное), было вынуждено вернуться в аэропорт убытия, — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве организовали проверку соблюдения требований законодательства по безопасности полетов. Также в прокуратуре уточнят, соблюдались ли права пассажиров и предоставляли ли им обязательные услуги.

Ранее стало известно, что аэропорты Волгограда и Калуги перестали обслуживать авиарейсы. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко отметил, что это временные ограничения.

До этого порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в кубанской столице задерживался 31 рейс на вылет и прилет.