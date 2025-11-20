Крупнейший аэропорт России решил защитить свое имя Аэропорт Шереметьево смог зарегистрировать свой товарный знак в Роспатенте

Международный аэропорт Шереметьево оформил регистрацию товарного знака «Шереметьево» в Роспатенте, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Воздушная гавань получила исключительные права на использование этого бренда.

Норма будет действовать по 39-му классу МКТУ, который охватывает услуги воздушных перевозок и деятельность аэропортов. Юридическая защита товарного знака будет действовать до 2034 года.

Ранее южнокорейская автомобильная компания Hyundai, в свое время объявившая о прекращении деятельности на российском рынке, зарегистрировала 10 новых товарных знаков в Российской Федерации. Среди зарегистрированных наименований значатся Hyundai Solati, Atos и Porter, которые отнесены к 12-му классу МКТУ, включающему грузовые и пассажирские транспортные средства, фургоны и автобусы.

До этого американская корпорация Marvel продлила срок действия исключительных прав на товарные знаки Spider-Man и X-Men в России. Согласно информации Роспатента, правовая защита брендов продлена на 10-летний период, до 9 января 2036 года. Знаки зарегистрированы по нескольким категориям международной классификации, охватывающим комиксы, одежду, обувь и игрушки.