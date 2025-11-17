Hyundai придумал новые названия для автомобилей в России Автопроизводитель Hyundai зарегистрировал 10 новых товарных знаков в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, объявивший об уходе с российского рынка, зарегистрировал 10 новых товарных знаков на территории РФ, передает ТАСС. По данным Роспатента, среди учтенных наименований — Hyundai Solati, Atos и Porter.

Эти марки проходят по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Кроме того, компания зарегистрировала названия Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance, а также три новых логотипа в синем цвете.

Заявки на регистрацию этих товарных знаков представители Hyundai Motor Company подали в российское ведомство летом прошлого года. Действие зарегистрированных знаков в России будет распространяться в течение девяти лет, до 2034 года.

Ранее стало известно, что Hyundai отзовет более 568 тыс. новых машин в США из-за пряжек ремней безопасности. Речь идет о моделях Palisade 2020–2025 годов сборки. По данным источника, пряжки могли неправильно защелкиваться.