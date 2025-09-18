Hyundai собирается отозвать более 500 тыс. новых машин в США Reuters: Hyundai отзовет более 568 тыс. машин в США из-за ремней безопасности

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai отзовет более 568 тыс. новых машин в США из-за пряжек ремней безопасности, сообщило агентство Reuters. Речь идет об автомобилях модели Palisade, которые собрали в 2020–2025 годах.

Как отметило агентство, пряжки ремней могут неправильно защелкиваться, из-за чего есть риски для водителя и пассажиров. Там добавили, что эту деталь могли изготовить с нарушением параметров, указанных в спецификации.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Данное решение связано с пересмотром глобальной стратегии компании в условиях изменения международной экономической конъюнктуры.

До этого Hyundai подала шесть заявок в Роспатент, следует из базы данных организации. Так, компания хочет зарегистрировать товарные знаки на производство беспилотных и электрических автомобилей, а также запчасти к ним.

Hyundai прекратила производственную деятельность в России весной 2022 года. До этого момента компания успешно осуществляла выпуск автомобилей на своем заводе в Северной столице.