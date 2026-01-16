Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:26

В ГД оценили вероятность уступок со стороны Киева взамен на вступление в ЕС

Депутат Новиков: согласие на территориальные уступки не поможет Киеву войти в ЕС

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Принятие территориальных уступок не станет ключом к вступлению Украины в Европейский союз, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский попытается добиться определенной выгоды в обмен на отказ от части территории.

Для Зеленского стало привычным делом садиться за стол переговоров, чтобы попытаться что-то выторговать. Один из множества сценариев торговли — он, поскольку такая точка зрения у США, скажет о готовности идти на территориальные уступки, но в обмен на то или иное. В списке того, что Зеленский хотел бы получить, может оказаться вариант приема оставшейся части Украины в Европейский союз. Согласится ли с этим сам ЕС — это уже, конечно, остается отдельным и очень важным принципиальным вопросом, — поделился Новиков.

Он отметил, что Зеленский окажется в сложной ситуации выбора. По словам Новикова, украинский президент утверждает, что не может прекратить сопротивление в зоне спецоперации и пойти на договоренности. Однако, подчеркнул депутат, когда обстановка на Украине накалится, и люди выйдут на улицы, это может серьезно изменить весь контекст ситуации.

Ранее официальные лица в ЕК заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях. Так полагают в самой Еврокомиссии. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

Владимир Зеленский
Украина
Евросоюз
переговоры
