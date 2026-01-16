В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям FT: Зеленский пойдет на территориальные уступки в случае членства Украины в ЕС

В Еврокомиссии полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕК. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

Чиновники Еврокомиссии полагают, что <…> Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация для украинских властей ухудшается ежедневно. Он добавил, что возможности для принятия решений у Киева становятся все более ограниченными. Песков также опроверг утверждения о якобы согласии России на размещение на Украине миротворцев при условии участия Китая и стран Глобального Юга. По его словам, российский лидер Владимир Путин по-прежнему готов к обсуждению урегулирования конфликта и Москва уже донесла свою позицию как до Вашингтона, так и до Киева.