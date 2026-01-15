Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:08

«Коридор сужается»: Песков послал Киеву опасный сигнал

Песков: коридор для решений Киева в переговорах сужается

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Ситуация для украинских властей ухудшается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что возможности для принятия решений у Киева становятся все более ограниченными, передает РИА Новости.

Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима. Мы об этом говорили. Сужается коридор для принятия решений киевским режимом, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также опроверг утверждения о якобы согласии России на размещение на Украине миротворцев при условии участия Китая и стран Глобального Юга. Кроме то, по его словам, российский лидер Владимир Путин по-прежнему готов к обсуждению урегулирования конфликта и Москва уже донесла свою позицию как до Вашингтона, так и до Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за принципиальности главы страны Владимира Зеленского. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер между тем подчеркнул, что окончание конфликта на Украине близко как никогда. Он сравнил текущую ситуацию с американским футболом, когда последний ярд в красной зоне считается самым тяжелым. Ярд — единица измерения расстояния в данном виде спорта, равная 91,44 сантиметра.

