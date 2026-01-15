Окончание конфликта на Украине близко как никогда, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Р. Рейгана он сравнил текущую ситуацию с американским футболом, когда последний ярд в красной зоне считается самым тяжелым, передает ТАСС. Ярд — единица измерения расстояния в данном виде спорта, равная 91,44 см.
Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда, — сказал Уитэкер.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения. Отвечая на вопрос о причинах, по которым усилия Вашингтона пока не привели к миру, Трамп дал краткий и однозначный ответ, указав на украинское руководство.
До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время итоговой пресс-конференции после переговоров с главой дипломатического ведомства Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, что контакты России и Соединенных Штатов по украинской проблематике имеют под собой прочную основу. По его словам, фундаментом для диалога служат договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.