«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине Уитэкер: окончание конфликта на Украине близко как никогда

Окончание конфликта на Украине близко как никогда, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Р. Рейгана он сравнил текущую ситуацию с американским футболом, когда последний ярд в красной зоне считается самым тяжелым, передает ТАСС. Ярд — единица измерения расстояния в данном виде спорта, равная 91,44 см.

Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда, — сказал Уитэкер.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения. Отвечая на вопрос о причинах, по которым усилия Вашингтона пока не привели к миру, Трамп дал краткий и однозначный ответ, указав на украинское руководство.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время итоговой пресс-конференции после переговоров с главой дипломатического ведомства Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, что контакты России и Соединенных Штатов по украинской проблематике имеют под собой прочную основу. По его словам, фундаментом для диалога служат договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.