22 ноября 2025 в 11:30

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что нужно, чтобы обычное чаепитие превратилось в маленький кулинарный праздник? Венгерские конвертики турош ташка! Эти хрустящие слоеные мешочки с нежнейшей творожной начинкой — настоящее воплощение домашнего уюта. В Венгрии их готовят бабушки для внуков, подают в уютных кофейнях и обязательно пекут к воскресному завтраку. Секрет их очарования — в контрасте: рассыпчатое слоеное тесто снаружи и воздушная творожно-белковая начинка внутри, которая буквально тает во рту. Это одна из тех простых выпечек, которые запоминаются навсегда.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 250 г творога, 2 яйца (белки и желтки разделить), 5 ст.л. сахара, цедра половины лимона, ванилин, щепотка соли. Разотрите творог с 3 ст.л. сахара, желтками, цедрой и ванилином. Белки взбейте с оставшимся сахаром в крутую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, сложите конвертиком и защипните края. Смажьте взбитым желтком и выпекайте 20-25 минут при 180°C до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой. Эти конвертики особенно хороши с молоком или ягодным морсом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
