22 ноября 2025 в 12:09

Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи

Лайнер Astoria Grande с 620 россиянами на борту вернулся из Стамбула в Сочи

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
Международный круизный лайнер Astoria Grande, которому не дали разрешение на швартовку в Стамбуле, прибыл в Сочи, сообщает ТАСС. На борту судна были 620 пассажиров и около 430 членов экипажа. Многие из находившихся на лайнере россиян заявили, что несостоявшаяся остановка в Турции не испортила их общего впечатления от круиза.

Все хорошо, нам все понравилось, мы не сильно расстроились. Мы уже третий раз [путешествуем на Astoria Grande], мы в Стамбуле были, — отметили пассажиры Александр и Мария из Костромы.

По их словам, программа круиза была насыщенной и включала остановки в пяти городах. Кроме того, на борту регулярно проводились развлекательные мероприятия — танцевальные, спортивные и другие. Многие туристы также указали на профессионализм экипажа и доброжелательную обстановку.

Ранее сообщалось, что портовые власти Стамбула не предоставили разрешительных документов на швартовку Astoria Grande без объяснения причин. На борту находились туристы из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Всего лайнер рассчитан на 1328 пассажиров.

