Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле

Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле Круизному лайнеру Astoria Grande не дали пришвартоваться в порту Стамбула

Круизный лайнер Astoria Grande, совершавший рейс из Сочи, не получил разрешения на вход в стамбульский порт для завершения двухнедельного путешествия и вынужден возвращаться обратно, сообщила ТАСС пресс-служба судоходной компании «Аквилон». Там уточнили, что портовые власти Стамбула не предоставили разрешительных документов на швартовку, не объяснив причин такого решения.

Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту — город Сочи, — сказано в официальном комментарии.

Ранее появились данные, что свыше 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande вблизи стамбульского побережья из-за отсутствия разрешения на вход в порт. На борту судна находятся граждане из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Лайнер рассчитан на 1328 пассажиров, он прибыл в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября.

До этого российские власти отказали турецкому парому Sea Bridge в заходе в порт Сочи. Причиной стали отсутствие необходимых документов и проведение учебных мероприятий в акватории, что сделало невозможной высадку пассажиров на берег.