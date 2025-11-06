Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи

Турецкое судно Seabridge из Трабзона не смогло попасть в сочинский порт из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщили в пресс-службе АТОР. Местные власти не допустили высадку пассажиров, поскольку порт был закрыт для проведения учений.

Российская сторона не приняла SEABRIDGE, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ и, более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00, — сказано в публикации.

Отмечается, что в результате два десятка туристов оказались заблокированы на рейде.

Ранее директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян заявил, что стоимость билетов на турецкий паром составила от семи тысяч рублей за человека. Он добавил, что пока рейсы запустили только для пассажиров, позднее можно будет перевозить легковые автомобили. Перевозка обойдется в 30 тыс. рублей, но цена может вырасти из-за размера машины, уточнил Туркменян.

