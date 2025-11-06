Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 21:56

Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи

Судно Seabridge — подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон — Сочи Судно Seabridge — подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон — Сочи Фото: аман Рамазанов/РИА Новости

Турецкое судно Seabridge из Трабзона не смогло попасть в сочинский порт из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщили в пресс-службе АТОР. Местные власти не допустили высадку пассажиров, поскольку порт был закрыт для проведения учений.

Российская сторона не приняла SEABRIDGE, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ и, более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00, — сказано в публикации.

Отмечается, что в результате два десятка туристов оказались заблокированы на рейде.

Ранее директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян заявил, что стоимость билетов на турецкий паром составила от семи тысяч рублей за человека. Он добавил, что пока рейсы запустили только для пассажиров, позднее можно будет перевозить легковые автомобили. Перевозка обойдется в 30 тыс. рублей, но цена может вырасти из-за размера машины, уточнил Туркменян.

До этого стало известно, что в России в 2026 году начнет курсировать новейший круизный лайнер «Владимир Жириновский». Судно готово почти на 90%, сейчас оно проходит завершающий этап достройки в Санкт-Петербурге. В общей сложности на борту расположено 155 двухместных кают, в том числе 10 кают класса люкс.

Сочи
разрешения
Турция
паромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Часть Курчатова осталась без электричества
Космонавт рассказал, кого его дети попросили отправить в космос
«Локомотив» устроил разгром «Спартаку» в матче КХЛ
Награждены лауреаты Международной литературной премии «История будущего»
«Зеркало и концентрат»: в Раде высказались о котле в Красноармейске
В Госдуме готовятся рассмотреть полный запрет вейпов
Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева
Минск отказался пропустить литовские фуры через границу
Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа
Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой
Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.