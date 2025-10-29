Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:47

Россияне смогут отправиться в круиз на «Владимире Жириновском»

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» начнет курсировать в России в 2026 году

Памятник на могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского Памятник на могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новейший круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD начнет курсировать в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Медиапалуба». По его информации, судно готово почти на 90%, сейчас оно проходит завершающий этап достройки в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что лайнер такого класса построен в стране впервые за более чем 60 лет. Изначально судно называлось «Петр Великий», однако позже заказчик решил переименовать его в честь основателя ЛДПР. Запуск лайнера планируется приурочить к 80-летию со дня рождения Жириновского.

«Жириновский» рассчитан на 310 пассажиров и способен выдерживать волны до 3,5 метра. В общей сложности на борту расположено 155 двухместных кают, в том числе 10 кают класса «люкс», а также несколько апартаментов. Кроме того, на лайнере предусмотрена современная инфраструктура: бары, рестораны, спа-салон, бассейны, джакузи и тренажерный зал.

Ранее сообщалось, что новая линия Петербург — Калининград будет осуществлять контейнерные перевозки по морю. Как рассказал гендиректор C–Shipping Алексей Гагаринов, для этих целей он совместно с бизнес-партнером Аркадием Панфиловым учредил судоходную компанию «Балт Галф Шиппинга». Судно «Кристал Владивосток» выйдет в первый рейс 12 ноября.

