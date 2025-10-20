Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:28

Между двумя городами России запустят новую морскую линию

Новая линия Петербург — Калининград займется контейнерными перевозками по морю

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Новая линия Петербург — Калининград будет осуществлять контейнерные перевозки по морю, сообщил на конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ гендиректор C–Shipping Алексей Гагаринов. Для этих целей он совместно с бизнес-партнером Аркадием Панфиловым учредил судоходную компанию «Балт Галф Шиппинга». Судно «Кристал Владивосток» выйдет в первый рейс 12 ноября, пишет «Деловой Петербург».

Думаю, что две трети всех грузов новой компании — это китайские грузы, следующие в Калининград транзитом через Санкт–Петербург, в том числе для сборочных производств автомобилей, расположенных в Калининграде, — уточнил Гагаринов .

По его словам, согласно требованиям по локализации сборки китайского автопрома, машины должны собираться на заводе, а не поставляться готовыми. Отправка деталей по железной дороге, отметил Гагаринов, дороже и труднее в реализации.

Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство тоннеля под Беринговым проливом. В НИУ МГСУ посчитали, что траты могут составить минимум $6–10 млрд (485–809 млрд рублей). Определяющим фактором в реализации выступает экономика.

