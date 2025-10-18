Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:39

Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом

Строительство тоннеля под Беринговым проливом может обойтись в $6–10 млрд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Строительство тоннеля под Беринговым проливом может обойтись как минимум в $6–10 млрд (485–809 млрд рублей). Такую оценку в разговоре с «Газетой.Ru» привел проректор НИУ МГСУ, доктор технических наук Армен Тер-Мартиросян. По его словам, техническая реализация проекта вполне возможна, но определяющим фактором является экономика.

Он назвал несколько основных рисков: суровые климатические условия Дальнего Востока, высокая сейсмичность территории и сложнейшая логистика. Короткий летний период в регионе серьезно ограничивает время для проведения строительных работ, а доставка материалов требует огромных усилий.

Ключевой фактор риска — климатические условия. На Дальнем Востоке очень короткий летний период, когда возможно проводить основные строительные работы. В остальное время из-за сурового климата реализация проекта практически невозможна, — высказался Тер-Мартиросян.

Другой эксперт, Виктор Разбегин, считает, что строительство тоннеля может стоить значительно дороже — от $15 до 20 млрд (от 1,2 до 1,6 трлн рублей). Утверждается, что к этой сумме необходимо добавить расходы на создание Трансконтинентальной железнодорожной магистрали и около $10 млрд на сопутствующую автомобильную инфраструктуру.

Тоннель могут построить за 5–10 лет. Ученый в области строительной механики Виктор Разбегин допустил, что сам тоннель и инфраструктуру могут возвести за восемь лет, но с учетом текущих технологий этот срок может сократиться.

