Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией SHOT: строительство тоннеля на Аляске займет 5–10 лет

Тоннель, соединяющий Россию с Аляской, могут построить за 5–10 лет, сообщил SHOT ученый в области строительной механики Виктор Разбегин. По его словам, стоимость реализации проекта составит $8 млрд (около 648 млрд рублей).

Ученый отметил, что сам тоннель и инфраструктуру могут возвести за восемь лет. С учетом текущих технологий этот срок может сократиться. А реализация проекта даст сторонам большую экономическую выгоду, уточнил Разбегин.

Это новый эффективный путь мировой логистики, соединяющий не только РФ и США, но и открывающий дороги для Азии, Канады, Аляски, всей Северной Америки. Это мировой проект, так как грузоперевозки могут быстро превысить 100–120 млн тонн, — рассказал Разбегин.

Работа над идеей тоннеля, который в перспективе может связать территорию РФ с Аляской через акваторию Берингова пролива, началась примерно полгода назад. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, речь идет о технико-экономическом обосновании проекта.