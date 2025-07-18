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18 июля 2025 в 21:24

Более 140 человек пострадали от инфекции на американском круизном лайнере

141 человек заразился кишечным вирусом на лайнере Navigator of the Seas в США

Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

На борту следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику круизного лайнера Navigator of the Seas случилась вспышка желудочно-кишечного заболевания, пишет Daily Mail. Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту судна компании Royal Caribbean пожаловались на рвоту, спазмы в желудке и диарею.

Лайнер покинул порт Лос-Анджелеса и направился в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, однако уже 11 июля вернулся обратно. Отмечается, что инцидент стал «частью тенденции», так как в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них были вызваны норовирусом — острой кишечной инфекцией, возбудителем которой является один из разновидностей энтеровирусов.

Ранее стало известно, что у пассажиров, отравившихся на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружена норовирусная инфекция. Сообщалось, что к работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции.

До этого в лабораториях Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. С 19 по 28 мая за медицинской помощью обратились более 100 человек. Лайнер так же, как и борт «Николай Карамзин», принадлежит «Московскому туристическому флоту».

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