Более 140 человек пострадали от инфекции на американском круизном лайнере

Более 140 человек пострадали от инфекции на американском круизном лайнере 141 человек заразился кишечным вирусом на лайнере Navigator of the Seas в США

На борту следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику круизного лайнера Navigator of the Seas случилась вспышка желудочно-кишечного заболевания, пишет Daily Mail. Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту судна компании Royal Caribbean пожаловались на рвоту, спазмы в желудке и диарею.

Лайнер покинул порт Лос-Анджелеса и направился в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, однако уже 11 июля вернулся обратно. Отмечается, что инцидент стал «частью тенденции», так как в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них были вызваны норовирусом — острой кишечной инфекцией, возбудителем которой является один из разновидностей энтеровирусов.

Ранее стало известно, что у пассажиров, отравившихся на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружена норовирусная инфекция. Сообщалось, что к работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции.

До этого в лабораториях Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. С 19 по 28 мая за медицинской помощью обратились более 100 человек. Лайнер так же, как и борт «Николай Карамзин», принадлежит «Московскому туристическому флоту».