04 января 2026 в 15:42

«Стало действительно страшно»: жительница Сочи о землетрясении

NEWS.ru: у жителей Сочи шаталась мебель и пол во время землетрясения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
У жителей Сочи шаталась мебель и пол во время землетрясения, рассказала NEWS.ru одна из местных жительниц Юлия. По ее словам, первый подземный толчок она почувствовала около 13:00, второй повторился спустя 15 минут.

Мы с семьей живем в микрорайоне Мамайка в Сочи. Около 13:00 почувствовали сильный толчок, начала шататься люстра, мебель, елка, сам пол. Минут через 15 был еще один толчок, но уже значительно слабее. На улицах местами деревья потрепало, поломались ветки, либо полностью накренились. В моменте стало действительно страшно, но в целом землетрясение было не сильным. Серьезных разрушений нет, пострадавших тоже, насколько я знаю. Сейчас уже все совсем спокойно, — поделилась очевидец.

Ранее СМИ сообщили о землетрясении в Сочи, предварительная сила которого составила почти пять баллов. Отмечается, что самые мощные толчки произошли в окрестностях Лазаревского и Лоо. Колебания земли ощущались вплоть до седьмого этажа.

До этого стало известно, что мощная метель в Казани спровоцировала масштабный сбой в расписании международного аэропорта. Задержаны вылеты в Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург, а также прибытие более девяти бортов из городов России и стран СНГ.

