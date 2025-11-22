Международный муниципальный форум стран БРИКС
Секрет пышного цветения спатифиллума найден: простая натуральная подкормка возвращает растению силы и пробуждает его к активному росту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Спатифиллум особенно любит питательную почву, ведь в природе растет на богатых торфом влажных участках. В домашних условиях ему сложно сохранить ту же силу, поэтому без регулярной подпитки листья быстро тускнеют, а цветение становится редким. Натуральное удобрение, приготовленное своими руками, помогает растению снова стать крепким и нарядным.

Для приготовления берут 1 л воды, 1 ст. л. костной муки и 1 ст. л. древесного угля. Эти компоненты насыщают корни фосфором, калием и кальцием, а также добавляют органику, необходимую для роста. Смесь просто размешивают до однородности и используют вместо одного из обычных поливов.

Подкормка раз в 15 дней на протяжении трех месяцев заметно усиливает цветение и делает куст более мощным. Спатифиллум быстро реагирует на такую заботу: листья становятся плотнее и ярче, а бутонов появляется гораздо больше.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, собирайте ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

