22 ноября 2025 в 11:44

Авария с тягачом под Саратовом унесла жизнь одного человека

Один человек погиб и трое пострадали в аварии с тягачом в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Столкновение тягача с прицепом с автомобилями Lada и X-citi произошло вблизи поселка Возрождение в Хвалынском районе Саратовской области, написал в Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, в результате травмы получили трое, включая одного ребенка. Кроме того, один человек погиб.

В результате ДТП из X-citi погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 г.р. Все пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

Как уточнил Юрин, прибывшие на вызов спасатели достали тело погибшего при помощи гидравлического инструмента. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники ДПС, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Славгороде Алтайского края водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на трех пешеходов. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

