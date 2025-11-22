Авария с тягачом под Саратовом унесла жизнь одного человека

Столкновение тягача с прицепом с автомобилями Lada и X-citi произошло вблизи поселка Возрождение в Хвалынском районе Саратовской области, написал в Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, в результате травмы получили трое, включая одного ребенка. Кроме того, один человек погиб.

В результате ДТП из X-citi погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 г.р. Все пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

Как уточнил Юрин, прибывшие на вызов спасатели достали тело погибшего при помощи гидравлического инструмента. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники ДПС, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

