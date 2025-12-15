Новый год-2026
Россиянин погиб в результате ударов ВСУ по Каховке

Водитель авто погиб в результате ударов ВСУ по Каховке Херсонской области

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Каховке Херсонской области погиб мужчина, сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Также известно о пострадавшей женщине. По его данным, удару подверглись гражданский автомобиль и здание общественной приемной.

На пороге администрации осколками ранило женщину. Женщина госпитализирована. В помещении администрации в очередной раз побило осколками окна. Дрон атаковал гражданскую машину, в результате погиб водитель. Это не случайность, а сознательное преступление против бывших соседей, — написал Филипчук.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что около 1,4 тыс. многоквартирных домов и ряд социальных объектов в городе остались без света, тепла и горячей воды. Причиной стала авария на ТЭЦ-2 на фоне ночной атаки БПЛА. Восстановить подачу воды и электричества должны к 20:00 15 декабря.

В ночь на 15 декабря системы противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону отразили атаку ВСУ. Скрябин не сообщал подробности налета БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь в свою очередь заявил, что беспилотники уничтожили в девяти районах и трех городах, в том числе в Ростове-на-Дону.

