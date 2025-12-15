Кадыров заявил, что не хочет жить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хотел жить до старости, несмотря на отличное здоровье. По его словам, которые передает государственная телерадиокомпания «Грозный», лучше покинуть мир, пока всеми любим.

Я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим, — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что «сыт по горло» властью. При этом он отметил, что пойдет на выборы, если президент России Владимир Путин «предложит и народ поддержит». Глава Чечни заверил, что всегда будет верен служению народу. С этого пути, по его словам, он не свернет до конца своей жизни.

До этого Кадыров отметил, что его сын Адам, который занимает должности помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.