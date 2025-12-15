Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:44

Стало известно, что могло случиться с пропавшими в Прикамье туристами

У пропавших в Пермском крае туристов могло закончиться топливо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

У 13 туристов, пропавших в районе горы Ослянка в Пермском крае, могло закончиться топливо, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в настоящее время спасатели выдвинулись в сторону охотничьего хозяйства «Ослянское». Есть вероятность, что пропавшая группа могла там укрыться, чтобы переждать метель.

Поисковые группы зафиксировали сигнал телефонов пропавших туристов в районе реки Сухой. По одной из версий, туристы могли проложить путь вокруг горы в направлении заброшенной деревни Большая Ослянка, где часто останавливаются путешественники. Для системного поиска волонтеры составили детальную карту местности. Они последовательно обследуют и отмечают каждый сектор.

Пропавшая группа не была зарегистрирована в МЧС. В поисковых работах задействовано 46 единиц техники и более 100 человек, включая 25 волонтеров на снегоходах.

Ранее стало известно, что путешественники во время туров на гору Ослянка примерно два часа едут до нее на снегоходах, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. По данным местных туристических фирм, маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

туристы
Пермский край
волонтеры
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.