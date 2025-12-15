Стало известно, что могло случиться с пропавшими в Прикамье туристами У пропавших в Пермском крае туристов могло закончиться топливо

У 13 туристов, пропавших в районе горы Ослянка в Пермском крае, могло закончиться топливо, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в настоящее время спасатели выдвинулись в сторону охотничьего хозяйства «Ослянское». Есть вероятность, что пропавшая группа могла там укрыться, чтобы переждать метель.

Поисковые группы зафиксировали сигнал телефонов пропавших туристов в районе реки Сухой. По одной из версий, туристы могли проложить путь вокруг горы в направлении заброшенной деревни Большая Ослянка, где часто останавливаются путешественники. Для системного поиска волонтеры составили детальную карту местности. Они последовательно обследуют и отмечают каждый сектор.

Пропавшая группа не была зарегистрирована в МЧС. В поисковых работах задействовано 46 единиц техники и более 100 человек, включая 25 волонтеров на снегоходах.

Ранее стало известно, что путешественники во время туров на гору Ослянка примерно два часа едут до нее на снегоходах, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. По данным местных туристических фирм, маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.