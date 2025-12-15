В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов

Еще одна группа туристов потерялась в Пермском крае, заявили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, шесть человек — пять мужчин и одна женщина — пропали в районе горы Ослянка. Люди передвигались на пяти снегоходах с санями-волокушами.

С места развертывания штаба по поиску пропавших людей поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14.12.2025. В состав группы входят шесть человек, — подчеркнули спасатели.

По данным Telegram-канала SHOT, туристы выехали на маршрут 13 декабря с базы «Ослянка House», предупредив, что собираются вернуться на следующий день. Однако в указанное время группа не вышла с маршрута. Как утверждает владелец гостиницы, постояльцы говорили, что могут задержаться и приехать позднее. Сейчас связи с туристами нет, ведутся поиски.

Ранее специалистам удалось установить место, где находится пропавшая в районе Ослянки группа туристов. У них получилось отследить сигнал мобильных телефонов. Как оказалось, источник располагается у реки Сухой, туда уже выдвинулись спасатели.

До этого замначальника ГУ МЧС по региону Денис Говоров заявил, что группа из 13 туристов могла разделиться и сбиться с маршрута из-за плохой видимости. По его словам, спасатели будут расширять область поисков. На данный момент к операции присоединились свыше 100 человек.