Пожилые супруги легли спать и не проснулись в российском городе

В городе Вольске пожилые супруги умерли во сне, предположительно, надышавшись газом, сообщила пресс-служба СУ СК России по Саратовской области. Другие подробности происшествия неизвестны. Следователи проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства смерти.

В доме на улице Станционной города Вольска были обнаружены тела 61-летнего мужчины и его 62-летней супруги. <…> По предварительной версии, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом от работавшего в доме газового оборудования, — сказано в сообщении.

Ранее в Саратове в доме на Ладожской улице произошел взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Пострадал молодой человек. Пожара в результате инцидента не произошло, строительные конструкции остались невредимы. При этом в нескольких квартирах выбило остекление.

В Магадане до этого в квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха. Соседи проснулись от шума и криков о помощи. Они смогли открыть дверь в квартиру. При взрыве пострадали две женщины. Одна из них получила ожоги рук при попытках потушить огонь.