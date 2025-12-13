Закуска «Мидии» из чернослива на Новый год: сырно-ореховая вкуснятина для праздничного стола

Приготовьте на Новый год невероятно эффектную и вкусную закуску «Мидии» из чернослива, которая удивит ваших гостей и внешним видом, и вкусом.

Вам понадобится: 20–25 крупных ягод чернослива без косточек, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, пучок петрушки, 2 ст. л. майонеза. Чернослив промойте и обдайте кипятком для мягкости, затем аккуратно разрежьте каждую ягоду вдоль, не дорезая до конца, чтобы получился кармашек наподобие раскрытой раковины мидии. Для начинки сыр натрите на мелкой терке, орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом до получения однородной пластичной массы. Чайной ложкой аккуратно наполните каждый чернослив начинкой, слегка приоткрывая половинки, чтобы начинка была видна. Выложите закуску на блюдо, украсьте зеленью.

Эта сырно-ореховая вкуснятина идеальна для праздничного стола. Разлетится в два счета.

