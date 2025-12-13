Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 21:28

Закуска «Мидии» из чернослива на Новый год: сырно-ореховая вкуснятина для праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на Новый год невероятно эффектную и вкусную закуску «Мидии» из чернослива, которая удивит ваших гостей и внешним видом, и вкусом.

Вам понадобится: 20–25 крупных ягод чернослива без косточек, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, пучок петрушки, 2 ст. л. майонеза. Чернослив промойте и обдайте кипятком для мягкости, затем аккуратно разрежьте каждую ягоду вдоль, не дорезая до конца, чтобы получился кармашек наподобие раскрытой раковины мидии. Для начинки сыр натрите на мелкой терке, орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом до получения однородной пластичной массы. Чайной ложкой аккуратно наполните каждый чернослив начинкой, слегка приоткрывая половинки, чтобы начинка была видна. Выложите закуску на блюдо, украсьте зеленью.

Эта сырно-ореховая вкуснятина идеальна для праздничного стола. Разлетится в два счета.

Ранее стало известно, как приготовить брускетты с селедкой: простая, но вкусная закуска на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: готовим в сырно-чесночной заливке
Общество
Целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: готовим в сырно-чесночной заливке
Вместо оливье — мой фирменный слоеный торт. Коржи из хлеба, крем из яиц и шпроты. Гости просят рецепт!
Общество
Вместо оливье — мой фирменный слоеный торт. Коржи из хлеба, крем из яиц и шпроты. Гости просят рецепт!
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Семья и жизнь
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Салат «Бомба» на Новый год: чумовое сочетание копченого, свежего и жареного — готовлю, и он улетает наравне с оливье и шубой
Общество
Салат «Бомба» на Новый год: чумовое сочетание копченого, свежего и жареного — готовлю, и он улетает наравне с оливье и шубой
Чернослив, маскарпоне и мед. Собираю торт «Звездная ночь»: медовые коржи и нежный сливочный крем
Общество
Чернослив, маскарпоне и мед. Собираю торт «Звездная ночь»: медовые коржи и нежный сливочный крем
рецепты
закуски
чернослив
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.