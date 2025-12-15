Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео В Камышине водитель иномарки врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому

Водитель за рулем кроссовера Kia Sportage на полной скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому в городе Камышин Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел поздно вечером на Комсомольской площади.

Водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, на перекрестке с круговым движением напротив дома № 1 по пл. Комсомольской не справился с управлением и совершил наезд на пьедестал, находящийся в центре перекрестка, — говорится в сообщении.

В результате столкновения пассажир иномарки получил травмы. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. В итоге на мужчину составили административный протокол, теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

