15 декабря 2025 в 13:35

Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео

В Камышине водитель иномарки врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому

Водитель за рулем кроссовера Kia Sportage на полной скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому в городе Камышин Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел поздно вечером на Комсомольской площади.

Водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, на перекрестке с круговым движением напротив дома № 1 по пл. Комсомольской не справился с управлением и совершил наезд на пьедестал, находящийся в центре перекрестка, — говорится в сообщении.

В результате столкновения пассажир иномарки получил травмы. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. В итоге на мужчину составили административный протокол, теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Ранее водитель легковой машины погиб в Татарстане после столкновения с грузовиком. ДТП произошло в Алькеевском районе. По предварительным данным, Lada Granta при осуществлении обгона столкнулась со встречным грузовым автомобилем Scania.

До этого в Кирове на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля скорой помощи с тепловозом. В результате аварии пострадал фельдшер медицинской бригады. Помимо служебного расследования прокуратура также организовала проверку по факту ДТП.

ДТП
памятники
аварии
Волгоградская область
иномарки
