Удар по Ростову-на-Дону, обстрел церкви, 200 БЛА: ВСУ атакуют РФ 15 декабря

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили над регионами России 201 украинский беспилотник. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повредив инфраструктуру. В Ростове-на-Дону почти 1,5 тыс. домов остались без отопления и горячей воды из-за ночных атак. Под Курском противник использует церковь как укрепленный пункт. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 200 БПЛА сбили над регионами России за сутки

Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 130 беспилотников ВСУ над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись 11 регионов страны, а также акватория Каспийского моря.

В Минобороны сообщили, что 38 БПЛА ликвидировали над Астраханской областью, по 25 — над Брянской областью и Московским регионом, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. По восемь БПЛА были сбиты над Белгородской, Ростовской и Калужской областями.

Кроме того, шесть беспилотников уничтожили над Тульской областью, четыре — над Калмыкией, по три — над Курской и Орловской областями. По одному БПЛА ликвидировали над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

За три часа накануне вечером над РФ уничтожили 71 украинский беспилотник, добавили в Минобороны. По данным ведомства, над Ростовской областью сбили наибольшее число дронов — 52.

Еще 10 БПЛА ликвидировали над Брянской областью и три — над Белгородской. В ведомстве добавили, что по два дрона сбили над Тульской и Рязанской областями, по одному — над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.

К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 15 декабря в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов и начался пожар, сообщили очевидцы. Они заявили, что слышали звуки пролета дронов в небе.

БПЛА ВС Украины Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информацию об атаке украинских БПЛА позже подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи в Каменском районе была остановлена работа водозабора и насосной станции.

«Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА», — написал он.

Слюсарь также отметил, что в результате атаки беспилотников в столице региона загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома.

«Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Потушил пожар прибывший дежурный расчет», — добавил губернатор.

По его словам, в Ростове-на-Дону и в поселке Деркул Тарасовского района были повреждены крыши частных домов. Фрагменты беспилотников упали на подворья в хуторе Нижнемитякин, в Старой Станице, Малой Каменке Каменского района, а также в микрорайоне Каменска. В ряде строений было частично повреждено остекление, добавил Слюсарь.

Около 1,4 тыс. многоквартирных домов и ряд социальных объектов в Ростове-на-Дону остались без тепла и горячей воды, сообщил глава города Александр Скрябин. К сбою водоснабжения привела авария на ТЭЦ-2, вызванная атакой БПЛА. Как ожидается, подачу воды и электричества востановят к 20:00 15 декабря.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ по Ростовской области.

Как ВСУ атаковали Курскую область

В Курской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате налета была ранена женщина 1973 года рождения, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Фото: NEWS.ru

«Еще один раненый в курском приграничье. В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги», — сказал губернатор.

Украинские военнослужащие переоборудовали церковь в селе Гоголевка Курской области в укрепленный пункт, заявил командир парашютно-десантной роты группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж. Когда бойцы ВС России освобождали храм, ВСУ открыли по нему огонь, подчеркнул он.

«Гады они, просто по церкви стреляли из всего, что можно. Мы церковь отбили, противника выбили. В церкви у них солдаты ВСУ сидели, там они укреплялись. Там до трех боевиков ВСУ было», — сказал боец.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях атак противника на Курскую область.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду

За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 148 украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ девять раз обстреляли населенные пункты, выпустив по ним 37 боеприпасов, в том числе восемь по столице региона, отметил он.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал Гладков.

Он добавил, что в Белгороде были повреждены 93 квартиры в 26 многоквартирных домах, 17 частных домов, три автомобиля и два предприятия.

По словам губернатора, за сутки получили ранения четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок. Всем им оказли медпомощь, уточнил глава региона.

«Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — добавил Гладков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, повреждения получили автомобили, частные и многоквартирные дома, хозпостройки, коммерческие и социальные объекты, а в селе Грузском — линии газо- и электроснабжения.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

В ДНР погиб мирный житель в результате атаки ВСУ

Житель ДНР погиб в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, двое граждан получили ранения и были доставлены в больницу.

«В поселке Шевченко Красноармейского муниципального округа в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1967 г. р., эвакуирован мужчина 1977 г. р., получивший ранения средней степени тяжести. В селе Пески <…> ранения средней степени тяжести получила женщина 1993 г. р.», — подчеркнул он.

Пушилин также сообщил о повреждении двух жилых домов, магазина и пяти легковых автомобилей в Киевском и Буденновском районах Донецка.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях атак ВСУ на ДНР.

В Запорожской области более тысячи домов стаются без света

За прошедшие сутки ВСУ 10 раз пытались атаковать Запорожскую область, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний.

«Два человека погибли, пять человек госпитализированы. Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск. Зафиксирована атака БПЛА на гражданские автомобили в городе Пологах. Существенные повреждения получили автомобили и прилегающая территория», — заявил Балицкий.

Он также отметил, что в Запорожской области 1234 абонента остаются без электроснабжения. По его словам, ремонтные работы осложняются опасностью атак БПЛА. Кроме того, уточнил Балицкий, часть оборудования находится на территории, расположенной близ линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях атак ВСУ на Запорожскую область.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский солдат пожаловался на проблемы с провизией

Военным ВСУ, окруженным в Димитрове (Мирноград), не доставляют провизию, заявил пленный украинский солдат Сергей Ионов. По его словам, в подразделениях не производится ротация личного состава.

«Что мы можем сделать? Ничего. Что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют», — заявил Ионов.

Он добавил, что пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали. Командование пообещало, что он будет доставлять провизию в зону боевых действий.

