Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 22:29

Стало известно о новых жертвах среди мирных жителей от атак ВСУ в ДНР

Пушилин: один человек погиб и двое пострадали от атак ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб один из мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, еще двое местных получили ранения и были доставлены в больницу.

В поселке Шевченко Красноармейского муниципального округа в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1967 г. р., эвакуирован мужчина 1977 г. р., получивший ранения средней степени тяжести. В селе Пески <…> ранения средней степени тяжести получила женщина 1993 г. р., — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадала пятилетняя девочка. По его информации, управляемый по кабелю дрон атаковал частный жилой дом, в котором проживает большая семья.

Также он сообщил о ранении гражданского лица при атаке украинского беспилотника на дом в селе Ясные Зори. По информации главы региона, пострадавший с травматическим повреждением от взрыва и множественными осколочными ранами нижних конечностей был госпитализирован.

Кроме того, в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 56 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей — 24 и 17 соответственно.

ДНР
пострадавшие
БПЛА
Денис Пушилин
