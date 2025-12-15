Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Ростове-на-Дону

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Ростове-на-Дону SHOT: в Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов, ПВО сбила несколько дронов

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов и начался пожар. По версии канала, силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно сообщениям SHOT, первые хлопки были зафиксированы около 02:20 мск на западе города. Очевидцы рассказали каналу, что перед этим слышали характерные звуки пролета дронов в небе.

SHOT отметил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе. По сообщениям канала, на место происшествия уже выехали все необходимые экстренные службы для ликвидации последствий.

Ранее за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.