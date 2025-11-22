Германию ткнули носом в неудобную правду о плане Трампа Berliner Zeitung: в ФРГ узнали о мирном плане США по Украине в октябре

Власти ФРГ, хотя и демонстрировали удивление планом США по Украине, узнали о нем еще в конце октября, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники. Издание утверждает, что германская разведка обладала подробностями, а Национальный совет безопасности провел обсуждение деталей 11 ноября.

Газета сообщила, что структуры, занимающиеся консультированием канцлера Германии и его команды по вопросам международной политики, располагали информацией еще с 29 октября. Документ, связанный с этими событиями, был отправлен в ведомство федерального канцлера через зашифрованные каналы связи 4 ноября. Одновременно поступали сигналы о продолжающихся переговорах относительно сделки, направленной на поэтапное разрешение существующего конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна будет принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал этот срок крайним для согласования условий с Киевом. Кроме того, Трамп констатировал, что Украина продолжает терять территории.