Германия готовит ответ на план Трампа по Украине

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта вызвал недовольство Германии, сообщает газета Bild. Берлин готовит дипломатический ответ, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации.

В ведомстве канцлера Германии с беспокойством восприняли план администрации Соединенных Штатов и работают над дипломатическими контрмерами, — говорится в статье.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции перед саммитом G20, что у ЕС нет официальной информации о мирной инициативе США по Украине. Он добавил, что любые комментарии по неподтверждённым предложениям являются бессмысленными.

До этого стало известно, что США рассчитывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.