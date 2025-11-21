Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:51

Германия готовит ответ на план Трампа по Украине

Bild: Германия захотела дать отпор плану Трампа по урегулированию на Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта вызвал недовольство Германии, сообщает газета Bild. Берлин готовит дипломатический ответ, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации.

В ведомстве канцлера Германии с беспокойством восприняли план администрации Соединенных Штатов и работают над дипломатическими контрмерами, — говорится в статье.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции перед саммитом G20, что у ЕС нет официальной информации о мирной инициативе США по Украине. Он добавил, что любые комментарии по неподтверждённым предложениям являются бессмысленными.

До этого стало известно, что США рассчитывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.

Европа
Украина
Дональд Трамп
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.