Военэксперт объяснил спешное бегство офицеров ВСУ под Волчанском Воеэксперт Дандыкин: если ВСУ не сбегут из-под Волчанска, им не выбраться

Если ВСУ не сбегут из-под Волчанска, вырваться им оттуда не удастся, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что украинская армия спасает, прежде всего, офицерские кадры. Так, по словам военэксперта, происходит и в районе Красноармейска (Покровска).

ВСУ спасают офицерские кадры, прежде всего. Сейчас очень трудно выходить. Это уже не первый случай, когда офицеры уходят, это наблюдается и под Красноармейском. Для них оставаться там — это еще раз оказаться в большой луже и утонуть. Если затянут, то вырваться удастся немногим, — высказался Дандыкин.

Ранее стало известно, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска. Противник переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются.