Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 11:34

Военэксперт объяснил спешное бегство офицеров ВСУ под Волчанском

Воеэксперт Дандыкин: если ВСУ не сбегут из-под Волчанска, им не выбраться

Солдаты ВСУ Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Если ВСУ не сбегут из-под Волчанска, вырваться им оттуда не удастся, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что украинская армия спасает, прежде всего, офицерские кадры. Так, по словам военэксперта, происходит и в районе Красноармейска (Покровска).

ВСУ спасают офицерские кадры, прежде всего. Сейчас очень трудно выходить. Это уже не первый случай, когда офицеры уходят, это наблюдается и под Красноармейском. Для них оставаться там — это еще раз оказаться в большой луже и утонуть. Если затянут, то вырваться удастся немногим, — высказался Дандыкин.

Ранее стало известно, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска. Противник переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются.

СВО
Волчанск
Красноармейск
ВСУ
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Авария с тягачом под Саратовом унесла жизнь одного человека
Германию ткнули носом в неудобную правду о плане Трампа
Российский рэпер срочно продал квартиру и покинул Россию
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.