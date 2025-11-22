Без капитана против лидера РПЛ: «Локомотив» снова обыграет «Краснодар»?

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «РЖД Арена» сыграют московский «Локомотив» и действующий чемпион страны «Краснодар». Как закончился матч между командами в первом круге, у кого больше шансов на победу, история противостояния клубов — в материале NEWS.ru.

Как «Локомотив» и «Краснодар» выступили в первом круге РПЛ

После отличного старта «железнодорожники» слегка поубавили пыл и к концу первой половины чемпионата выпали из тройки лидеров. Правда, всего лишь по дополнительным показателям. «Локомотив» и «Зенит» имеют в своем активе по 30 очков, но петербуржцы одержали победу в личной встрече. В трех ноябрьских играх коллектив Михаила Галактионова потерпел два поражения: от «Зенита» (0:1), а также в Кубке России от «Спартака» (1:3). В заключительном матче первого круга РПЛ «железнодорожники» одержали победу на своем поле над «Оренбургом». По показателю забитых мячей «Локомотив» остается в лидерах РПЛ — 31.

«Краснодар» и ЦСКА имеют по 33 очка, но коллектив Мурада Мусаева опережает армейцев по разнице забитых и пропущенных мячей — +19 против +13. В последнем туре «быки» сыграли вничью с «Балтикой» — главным открытием первой части чемпионата (1:1). В текущем сезоне «Краснодар» пока не проигрывает в гостевых матчах. «Быки» уступили соперникам в домашних встречах — «Локомотиву» (1:2) и «Зениту» (0:2)

Эдуард Сперцян («Краснодар») Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Кто является лидером в «Локомотиве» и «Краснодаре»

Лучшим бомбардиром РПЛ является 20-летний Алексей Батраков из «Локомотива» — на его счету десять мячей. В топ-5 также входит нападающий Дмитрий Воробьев, забивший семь голов. Одними из лучших ассистентов РПЛ являются Зелимхан Бакаев и Дмитрий Баринов — на их счету по два гола и четыре результативные передачи. Последний не сможет принять участие в предстоящей встрече из-за перебора желтых карточек. По системе «гол плюс пас» также можно выделить нападающих Николая Комличенко (4+2) и Александра Руденко (2+2).

Больше одного результативного действия за матч после первого круга РПЛ имеет полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На его счету шесть забитых мячей и десять результативных передач. Ровно столько же голов у колумбийского нападающего Джона Кордобы. По четыре точных удара на счету Никиты Кривцова и бразильца Виктора Са.

Кто является фаворитом матча «Локомотив» — «Краснодар»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива». При этом он отметил, что «железнодорожники» способны заменить Баринова.

«„Краснодар“ — фаворит. Действующий чемпион идет очень хорошо в этом сезоне. Но я верю, что „Локомотив“ может здорово сыграть, преподнести сюрприз и даже победить. Все зависит от настроя игроков. Баринов — один из лидеров „Локомотива“. Его отсутствие создаст небольшие трудности для команды, но его есть кем заменить», — заявил Булыкин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не считает, что из-за отсутствия Баринова «Краснодар» является явным фаворитом встречи. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главным преимуществом красно-зеленых станет фактор своего поля.

Джон Кордоба («Краснодар») и Евгений Морозов («Локомотив») Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«В прошлом туре „быки“ играли против „Балтики“ без двух-трех основных футболистов, в том числе Кордобы. Действовали хорошо. Но „Локомотив“ играет дома», — сказал Мостовой.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча не только из-за отсутствия Баринова. Он отметил, что на поле встретятся две самые стабильные команды РПЛ, однако у «быков» игра с чемпионским отливом.

«Они умеют выжимать максимум из ситуации. Стабильность „Локомотива“ состоит в том, что он отторгает поражения. Красно-зеленые только однажды уступили в РПЛ „Зениту“. Для „Локомотива“ роль Баринова велика, это один из столпов команды», — сказал Непомнящий.

«Краснодар» является фаворитом матча, потому что у «железнодорожников» пошел игровой спад, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. По его мнению, отсутствие Баринова сильно скажется на игре «Локомотива».

«"Железнодорожники" сильно спустили пары, а „Краснодар“ на коне. Мне нравится, как команда играет в последних встречах. Баринов является потерей для „Локомотива“. Он неплохой футболист, который понимает и завязывает игру в центре поля. Думаю, что „Краснодар“ забьет свои голы, потому что у „Локомотива“ неважно действует оборона», — сказал Пономарев.

История противостояния «Локомотива» и «Краснодара»

Поскольку история «Краснодара» берет свое начало в 2008 году, команды встречались только в чемпионатах России. В 34 матчах «Локомотив» побеждал 16 раз, «быки» — 11, семь поединков завершились вничью.

Очередное противостояние «Локомотива» и «Краснодара» пройдет 23 ноября. Матч начнется в 19:45.

